USA odmietajú kritiku Číny a obvinili Peking z neférových praktík

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. júna (TASR) - Americká vláda odmietla čínsku kritiku týkajúcu sa dôvodov patovej situácie v obchodných rokovaniach. Obvinila Peking z nekalých obchodných praktík a z toho, že dezinterpretuje podstatu a históriu obchodných diskusií medzi oboma krajinami.Americký úrad obchodného predstaviteľa USA a ministerstvo obchodu vydali stanovisko, ktoré je odpoveďou na čínsku správu zverejnenú v nedeľu (2. 6.), v ktorej Peking objasňoval svoje pozície v obchodných rokovaniach so Spojenými štátmi. Čína obvinila Washington, že ustúpil od svojich sľubov, a vyhlásila, že nechce obchodnú vojnu, ale bude bojovať, ak to bude nevyhnutné.USA odpovedali, že desaťročia trvajúce neférové obchodné praktiky Číny stáli ekonomiku a americké firmy stovky miliárd dolárov ročne. Deficit obchodnej bilancie Spojených štátov vlani dosiahol takmer 420 miliárd USD (373,53 miliardy eur), čo spôsobilo americkým pracovníkom, poľnohospodárom a podnikateľom veľké škody.Úrad obchodného predstaviteľa USA poukázal na to, že prezident Donald Trump dvakrát odložil zvýšenie ciel na dovoz čínskych tovarov, keďže sa zdalo, že sa pri obchodných rokovaniach dosiahli pokroky. Pôvodne sa mali clá zvyšovať od 1. januára. Napriek tomu však Čína ustúpila od už dojednaných podmienok. Preto Washington pristúpil k tomuto plánovanému zvýšeniu ciel a oznámil clá na zvyšný čínsky import.Washington takisto tvrdí, že jeho vyjednávacia pozícia je počas rokovaní konzistentná, zatiaľ čo Čína ustúpila od dôležitých prísľubov, na ktorých sa obe strany už dohodli.