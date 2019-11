USA oficiálne začali proces odstúpenia od parížskej klimatickej dohody

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo počas návštevy Limy, hlavného mesta Peru, 13. apríla 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. novembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondelok oficiálne oznámila OSN, že začala proces odstúpenia USA od parížskej klimatickej dohody. Informovala o tom agentúra AP.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo oznámil, že OSN zaslal príslušný oficiálny list. Tým sa začal proces odstúpenia, ktorý by mal potrvať rok.Pompeo vo vyhlásení uviedol, že ustanovenia parížskej klimatickej dohody predstavujú nespravodlivú záťaž pre americkú ekonomiku.Parížska dohoda bola uzavretá v roku 2015 so zámerom obmedziť emisie tzv. skleníkových plynov po roku 2020 a nadviazať tak na starší Kjótsky protokol, dohodnutý v roku 1997. Parížsku klimatickú dohodu podpísalo takmer 200 krajín.USA sú prvou krajinou, ktorá sa rozhodla od parížskej dohody odstúpiť. Pravidlá dohody však znemožňovali odstúpenie počas obdobia prvých troch rokov od jej ratifikácie zo 4. novembra 2016.Úmysel odstúpiť od parížskej dohody avizoval Trump už v júni 2017, niekoľko mesiacov po svojom nástupe do úradu.