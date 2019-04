USA opakovane nesúhlasia so zvýšením financií v MMF

Steve Mnuchin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. apríla (TASR) - USA opakovane vyjadrili nesúhlas so zvýšením financovania a prerozdelením akcionárskych hlasovacích práv pre Medzinárodný menový fond (MMF). Dostali sa tak do sporov s ostatnými akcionármi, ktorí požadujú zvýšenie zdrojov MMF a zlepšenie jeho dohľadu.Americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa momentálne nesúhlasí so zmenami. To znamená, že snaha o zvýšenie financií pre MMF a reorganizácia hlasovacích práv je zrejme odkázaná na neúspech. Hlasovacie kvóty sa naposledy upravovali takmer pred 10 rokmi.povedal Mnuchin vo vyhlásení pre riadiaci výbor MMF. "Preto teraz nevidíme potrebu zvýšiť kvóty a podporujeme skoré zatvorenie 15. revízie všeobecných kvót," cituje ho agentúra Reuters.Bez podpory USA sú len malé šance na úspech na tohtoročnom jarnom zasadnutí MMF a Svetovej banky vo Washingtone.povedal pre Reuters nemenovaný zástupca Nemecka.Naposledy sa prerozdelenie hlasovacích kvót udialo v roku 2010, keď sa zvýšili podiely a vplyv významných reformných trhov vrátane Číny a Brazílie. MMF má v súčasnosti k dispozícii približne jeden bilión dolárov (883,31 miliardy eur) na úvery. Finančné zdroje fondu sa zväčšili v roku 2009, keď vrcholila globálna kríza.Rezerva by mala vypršať v novembri 2022. Britský minister financií Philip Hammond sa obáva, že neúspech snahy o zvýšenie rezervy môže ochromiť schopnosť MMF pomôcť Venezuele pri riešení jej zhoršujúcej sa humanitárnej a ekonomickej krízy.Na ropu bohatá Venezuela zápasí s politickou a ekonomickou turbulenciou, keďže prezident Nicolás Maduro bojuje o udržanie moci, kým západné mocnosti podporujú opozičného lídra Juana Guaidóa. Akcionári MMF a Svetovej banky sú však zatiaľ nerozhodní v tom, či majú uznať Guaidóa za venezuelskú hlavu štátu.(1 EUR = 1,1321 USD)