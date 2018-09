USA opäť označili Irán za hlavného podporovateľa terorizmu vo svete

Iránski vojaci pochodujú na vojenskej prehliadke pred mauzóleom zosnulého vodcu islamskej revolúcie ajatolláha Chomejního počas iránskeho Národného dňa armády 18. apríla 2017 v Teheráne, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. septembra (TASR) - Irán zostáva vedúcimterorizmu vo svete, zatiaľ čo celosvetový počet teroristických útokov naďalej klesá. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov to uviedlo v stredu vo svojej výročnej správe, o ktorej informovala tlačová agentúra AP.Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v správe obviňuje Irán zo zintenzívňovania početných konfliktov a snahy oslabiť vlády na Blízkom východe i mimo tohto regiónu. Podľa Washingtonu vlaniIránu preukazovali, že majúAmerický rezort diplomacie zverejnil takéto hodnotenie v období pritvrdzovania politiky voči Teheránu po jednostrannom odstúpení Spojených štátov od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe. Trumpova vláda začala v uplynulých mesiacoch opäť rozširovať sankcie voči Iránu, aby ho odrezala od prostriedkov na podporovanie spriaznených síl avo svojom regióne.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v auguste vyhlásil, že Teherán rozpútalvyjadril sa v stredu pred novinármi Nathan Sales, koordinátor ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov pre boj proti terorizmu. Poukázal pritom na tzv. fundraisingové siete v západnej Afrike, úložiská zbraní v Južnej Amerike či operačnú aktivitu v Európe.Čo sa týka celosvetového počtu teroristických útokov, Spojené štáty zaznamenali vlani pokles o 23 percent oproti predošlému roku, na čom sa z veľkej časti podpísali úspechy v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v Iraku. Medziročný pokles v počte obetí na životoch dosiahol 27 percent.Samotný IS podľa správy spáchal o 23 percent menej útokov a usmrtil o 53 percent menej ľudí ako v roku 2016. Spolu so skupinami, ktoré jej prisahali vernosť, táto organizácia stála vlani za útokmi v 20 krajinách sveta.Napriek uvedeným poklesom správa Washingtonu hodnotí prostredie v oblasti terorizmu ako "zložitejšie" a upozorňuje, že ohrozenie Spojených štátov a ich spojencov terorizmom prešlo určitým vývojom.