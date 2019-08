USA oznámili uvalenie nových sankcií na Rusko za útok v Salisbury

Na archívnej snímke zo 7. marca 2018 policajti hliadkujú pred policajnou páskou neďaleko miesta, kde našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. augusta (TASR) - Spojené štáty uvalili v sobotu na Rusko nové sankcie za otravu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Británii v roku 2018. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie amerického ministerstva zahraničných vecí.Hovorkyňa príslušného rezortu Morgan Ortagusová uviedla, že Washington vyhlásil, že bude proti "ďalšej pôžičke alebo finančnej alebo odbornej pomoci Rusku" zo strany medzinárodných finančných inštitúcií a obmedzí americké banky vo financovaní ruského štátneho dlhu.Ortagusová ďalej uviedla, že USA tiež obmedzia vývoz tovaru a technológií do Ruska, ktoré by sa mohli použiť na výrobu biologických a chemických zbraní v krajine.Sankcie vstúpia do platnosti okolo 19. augusta a podľa ministerstva zahraničných vecí USA zostanú v platnosti minimálne 12 mesiacov.Prvý balík sankcií v súvislosti s útokom v Salisbury uvalili Spojené štáty na Moskvu ešte vlani v auguste s odvolaním sa na americký zákon o kontrole chemických a biologických zbraní a o zákaze ich použitia v boji z roku 1991, ako aj s odkazom na nariadenie prezidenta Billa Clintona z roku 1994.Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo v piatok poľutovanie nad tým, že USA uvalili nové sankcie na Moskvu v súvislosti s vlaňajším útokom nervovoparalytickou látkou novičok na bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v britskom meste Salisbury. Tento krok podľa ruského ministerstva poškodí už teraz narušené vzájomné vzťahy.Portál Politico totiž vo štvrtok s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že príslušné nariadenie podpísal prezident USA Donald Trump.