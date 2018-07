USA plánujú ďalšie clá na čínske produkty vo výške 200 mld. USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Washington 11. júla (TASR) - Čína v stredu obvinila Spojené štáty americké, že škodia svetovému obchodu. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa totiž oznámila, že má v pláne uvaliť 10-% clá na ďalší čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD (170,75 miliardy eur). Peking následne varoval, že bude nútený reagovať.Ministerstvo obchodu v Číne v stredu uviedlo, že jea bude sa sťažovať na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Nespresnilo však, ako sa odplatí USA za najnovšie kroky, ktoré vo svojom vyhlásení označilo za "úplne neprijateľné".Peking oznámil, že vráti úder Washingtonu, a to aj prostredníctvom. To vyvolalo obavy medzi americkými podnikmi v Číne, pretože by to mohlo znamenať čokoľvek, od zintenzívnenia inšpekcií až po oneskorenia pri schvaľovaní investícií a dokonca aj bojkot spotrebiteľov.Clá vo výške 200 miliárd USD prevyšuje celkovú hodnotu amerického dovozu do Číny, čo znamená, že Peking bude možno musieť premýšľať o kreatívnych spôsoboch, ako reagovať na takéto kroky USA.V utorok (10.7.) predstavitelia USA zverejnili zoznam tisícok čínskych produktov, ktoré chce Trumpova vláda zasiahnuť novými colnými sadzbami vrátane stoviek potravinových výrobkov, tabaku, chemikálií, uhlia, ocele a hliníka. To vyvolalo kritiku niektorých amerických priemyselných skupín.Na zozname je aj spotrebný tovar od pneumatík, cez nábytok po výrobky z dreva, kabelky a kufre, krmivo pre psy a mačky, bejzbalové rukavice, koberce, dvere, bicykle, lyže, golfové tašky, toaletný papier či kozmetické výrobky.uviedol americký obchodný zástupca Robert Lighthizer, ktorý oznámil navrhované tarify."No namiesto toho, aby sa zaoberala našimi legitímnymi obavami, začala Čína odvetu proti americkým produktom... Nie je dôvod na takýto skutok," vyhlásil.USA minulý týždeň zaviedli 25-% clá na čínsky dovoz za 34 miliárd USD a Peking okamžite odpovedal colnými sadzbami v rovnakej hodnote na americký import. Každá zo strán plánuje ďalšie clá za 16 miliárd USD, čo zvýši celkovú hodnotu colných poplatkov na 50 miliárd USD.Investori sa obávajú, že stupňujúca sa obchodná vojna medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami by mohla zasiahnuť globálny rast a poškodiť dôveru.Akciový index MSCI, najširší index v Ázii a Pacifiku mimo Japonska, v stredu klesol o približne 1 %, zatiaľ čo hlavné indexy v Hongkongu a Šanghaji sa po počiatočnom páde o viac ako 2 % mierne zotavili.Aj americké indexy S&P 500 a Dow klesli približne o 1 %.(1 EUR = 1,1713 USD)