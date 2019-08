USA podľa ekonómov čaká v blízkej dobe pokles hospodárstva, varujú pred Trumpovou politikou

Partnerov zaťažili clami

Nástroj výhodnejších podmienok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2019 (Webnoviny.sk) - Spomaľujúca sa americká ekonomika mieri do recesie, ktorá ju pravdepodobne zasiahne koncom roka 2021.Myslí si to 34 percent účastníkov prieskumu, ktorých oslovila Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE). Vo februárovom prieskume tento názor zdieľalo iba 25 % ekonómov.S nástupom recesie v roku 2020 počíta 38 % oslovených expertov, kým iba dve percentá sa domnievajú, že pokles hospodárstva nastane ešte počas tohto roka.Do prieskumu sa zapojilo 226 respondentov, ktorí pôsobia najmä v súkromných firmách a podnikateľských združeniach. NABE ich oslovilo medzi 14. júlom a 1. augustom, teda ešte predtým ako Biely dom oznámil plán 10-percentného cla na čínske tovary, ktoré nepodliehali už skôr zavedeným clám. V reakcii na krok Washingtonu nechala Čína oslabiť svoju menu na 11-ročné dno a USA označili krajinu za menového manipulátora.Časť ekonómov varuje pred rizikom, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa môže svojou politikou zvyšovania ciel a rozpočtových deficitov oslabiť ekonomiku. USA už zaťažili novými clami viacerých kľúčových obchodných partnerov vrátane Číny, Európskej únie, Mexika a Kanady.Americkí predstavitelia clá obhajujú ako nástroj, vďaka ktorému USA získajú výhodnejšie podmienky v medzinárodnom obchode. Dotknuté krajiny však na kroky Washingtonu reagujú odvetnými clami.Minulý týždeň Trump oznámil, že zavedenie 10-percentného cla na čínske tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu zhruba 160 mld. USD sa posúva na 15. december. Nové clá sa mali podľa pôvodného plánu uplatňovať s účinnosťou od 1. septembra na tovary v celkovej hodnote 300 mld. USD.