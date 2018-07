USA pohrozili Turecku sankciami pre väzneného pastora Brunsona

Väzneného amerického pastora Andrewa Brunsona obvineného z terorizmu presunuli v stredu 25. júla 2018 v Turecku do domáceho väzenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. júla (TASR) - Viceprezident Spojených štátov Mike Pence pohrozil vo štvrtok Turecku vážnymi ekonomickými sankciami v prípade, že nepristúpi k prepusteniu amerického pastora Andrewa Craiga Brunsona, ktorého v Turecku väznia pre obvinenia z terorizmu a špionáže. K hrozbe sa krátko nato pridal i americký prezident Donald Trump.odkázal americký viceprezident podľa agentúry DPA priamo tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi a jeho vláde.dodal. Pence sa takto vyjadril v závere trojdňovej konferencie na tému náboženskej slobody.Pencea následne podporil aj samotný prezident USA Donald Trump, ktorý na sociálnej sieti Twitter napísal, že pre väznenie pastora jeho krajina uvalí na TureckoBrunsona nazval mužom viery, skvelým kresťanom a úžasným človekom, ktorý v Turecku hrozne trpí.uzavrel americký prezident vo svojom príspevku.Brunsona (50) presunuli v stredu v Turecku do domáceho väzenia. Podľa rozhodnutia tamojšieho súdu nemôže opustiť svoj dom ani krajinu. Brunson čelí obvineniam z terorizmu a špionáže, za ktoré mu hrozí až 35 rokov väzenia. Je obvinený z kontaktov so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK) a hnutím moslimského duchovného Fethullaha Gülena, žijúceho v exile v USA. Ankara tohto tureckého kazateľa obviňuje zo zosnovania neúspešného pokusu o vojenský prevrat v roku 2016.Americký protestantský pastor Brunson žije a pôsobí v Turecku už viac ako dve desaťročia. Viedol malé kresťanské spoločenstvo v západotureckom meste Izmir. V decembri 2016 ho však zatkli a obvinili z členstva v Gülenovom hnutí, ktoré turecké úrady považujú za teroristickú organizáciu. Neskôr voči 50-ročnému Brunsonovi vzniesli aj obvinenia zo špionáže a z pokusu o zvrhnutie tureckej vlády. Američan všetky obvinenia rezolútne odmieta.USA tvrdia, že pre väznenie pastora neexistujú dôveryhodné dôkazy, a už dlhšie žiadajú o jeho vrátenie do vlasti. Trump oň žiadal Erdogana už počas jeho návštevy vo Washingtone v máji 2017.