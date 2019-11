USA pokračujú v rokovaniach s Čínou, vyhlásil Trump

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. novembra (TASR) - Spojené štáty pokračujú v rokovaniach s Čínou. Vyhlásil americký prezident Donald Trump, ale neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti. Obe strany sa pokúšajú dosiahnuť tzv. prvú fázu obchodnej dohody ešte pred tým, ako majú na budúci mesiac vstúpiť do platnosti nové americké clá.povedal Trump novinárom v Bielom dome.Trump minulý mesiac oznámil predbežnú dohodu o obchode s Pekingom, ale formálna dohoda zatiaľ nebola zverejnená. Pôvodne mala byť táto zmluva podpísaná v polovici novembra, odborníci však hovoria, že by sa jej podpis mohol presunúť až na budúci rok.Dva zdroje oboznámené s priebehom rokovaní uviedli, že Trump chce väčšie ústupky od Číny za zrušenie existujúcich ciel a tiež za to, že nezavedie ďalšie clá na čínsky tovar za približne 156 miliárd dolárov (141,06 miliardy eur), ktoré majú začať platiť od 15. decembra. Včera Trump pohrozil Číne zvýšením ciel, ak nedôjde k dohode.Obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta zasiahol finančné trhy a ohrozil globálny hospodársky rast.