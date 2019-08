USA ponúkli Rusku pomoc s hasením požiarov na Sibíri

Hustý dym, ktorý trápi obyvateľov Ulan-Ude, hlavného mesta Buriatskej republiky, ktorá sa nachádza v blízkosti rusko-mongolských hraníc 1. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 1. augusta (TASR) - Šéf Bieleho domu Donald Trump ponúkol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pomoc pri hasení rozsiahlych požiarov na Sibíri. Oznámil to v noci na štvrtok Kremeľ, podľa ktorého Putin tento krok Spojených štátov považuje za znak toho, že napäté vzťahy medzi USA a Ruskom je možné obnoviť, píše agentúra Reuters.Podľa Kremľa lídri oboch krajín spolu telefonovali z iniciatívy Washingtonu niekoľko hodín po tom, ako Putin nariadil ministerstvu obrany, aby sa tiež zapojilo do hasenia požiarov.Putin vyjadril veľkú vďačnosť za túto ponuku pomoci a podpory, uvádza sa v kremeľskom komuniké. Dodal, že ak to bude nevyhnutné, Moskva návrh USA prijme.Na Sibíri a čiastočne na Ďalekom východe horia zhruba tri milióny hektárov lesov a požiare sa stále šíria. Stav ohrozenia platí na celom území Irkutskej oblasti a Krasnojarského kraja, v dvoch okresoch Buriatskej republiky a v jednom okrese Jakutskej republiky.Ruský premiér Dmitrij Medvedev v stredu v Krasnojarsku vyhlásil, že vláda pridelí pre pohotovostnú skupinu, ktorá bojuje proti požiarom na Sibíri, ďalšie finančné prostriedky.Ako uviedlo vo štvrtok ruské ministerstvo obrany, ktoré citovala agentúra TASS, z letiska v Krasnojarsku odštartovali smerom do zhruba 500 kilometrov vzdialeného Evenkovského autonómneho okruhu s cieľom hasiť požiare prvé dve vojenské dopravné lietadlá Iľjušin Il-76. Každé z nich nieslo 42 ton vody.