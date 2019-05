USA posielajú na Blízky východ rakety Patriot, aby vzdorovali Iránu

Na snímke rakety Patriot. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. mája (TASR) - Ministerstvo obrany Spojených štátov v piatok oznámilo, že presunie na Blízky východ batériu rakiet typu Patriot, čím reaguje na hrozby zo strany Iránu.Zverejnené vyhlásenie neobsahovalo žiadne podrobnosti, podľa nemenovaného predstaviteľa rezortu však toto rozhodnutie nasledovalo po tom, ako Washington získal spravodajské informácie o nakladaní rakiet a inej výzbroje do člnov v správe iránskych revolučných gárd, uviedla tlačová agentúra AP.Americkí predstavitelia ešte minulý víkend avizovali, že Spojené štáty vyšlú do oblasti Perzského zálivu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj svoje bombardéry. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln a sprievodné plavidlá sa medzitým presunuli cez Suezský prieplav do Červeného mora, zatiaľ čo strategické bombardéry typu B-52 pristáli na základni v Katare.Podľa AP najnovšie kroky odrážajú obavy z možného zámeru Teheránu zaútočiť na americké sily alebo záujmy v danom regióne.Spojené štáty vlani stiahli batérie systému protivzdušnej obrany Patriot z Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánska. Bezprostredne nebolo jasné, či sa ohlásený presun týka niektorej z týchto krajín.Irán v stredu oznámil, že čiastočne odstúpi od medzinárodnej dohody o jadrovom programe z roku 2015. Americký prezident Donald Trump následne zaviedol nové sankcie voči Iránu, ktoré postihujú tamojší oceliarsky a ťažobný priemysel.Spojené štáty pritom od zmienenej jadrovej dohody odstúpili už pred rokom, načo zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy. Začiatkom mája tohto roku prestali platiť aj dočasné výnimky z tohto zákazu, ktoré Washington priznal niektorým krajinám.