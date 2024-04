USA poskytne Ukrajine systémy Patriot, budú súčasťou balíčka pomoci za šesť miliárd dolárov

27.4.2024 (SITA.sk) - USA poskytnú Ukrajine ďalšie rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot ako súčasť balíka pomoci vo výške 6 miliárd dolárov. Oznámil to v piatok americký minister obrany Lloyd Austin . Balík obsahuje aj muníciu pre raketové systémy zem-vzduch NASAMS.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj diskutoval o potrebe Patriotov v piatok s kontaktnou skupinou pre obranu Ukrajiny, čiže koalíciou približne 50 krajín na online rokovaní pod vedením Pentagonu.Zelenskyj povedal, že na ochranu ukrajinských miest je potrebných najmenej sedem systémov Patriot.„Naliehavo potrebujeme systémy Patriot a rakety," povedal Zelenskyj. „To je to, čo môže a malo by zachraňovať životy práve teraz," dodal.