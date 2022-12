USA pošlú Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, potvrdil Washington pred stretnutím Bidena so Zelenským

Iba niekoľko hodín

Vlajka ako dar

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ešte pred plánovaným stredajším stretnutím prezidentov Spojených štátov a Ukrajiny, Joea Bidena Volodymyra Zelenského , Washington potvrdil, že v rámci balíka pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov pošle Kyjivu i systémy protivzdušnej obrany Patriot.Zelenskyj pricestoval do metropoly USA, kde sa stretne s Bidenom a prihovorí sa Kongresu.Predtým na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že cestuje do Spojených štátov, aby posilnil odolnosť a obranné schopnosti Ukrajiny, pričom s Bidenom bude diskutovať o spolupráci medzi ich krajinami.Cesta do USA je jeho prvá do zahraničia od začiatku vojny na Ukrajine.Očakáva sa, že návšteva ukrajinského prezidenta vo Washingtone bude trvať len niekoľko hodín. Napriek tomu predstavuje pozoruhodný okamih počas 10-mesačnej vojny na Ukrajine.Zelenskyj so sebou nesie ako dar ukrajinskú vlajku, ktorú podpísali vojaci na frontovej línii. Ukrajinský prezident povedal novinárom, ktorí cestujú s ním, že vojaci sa tak chcú poďakovať za zbrane, ktoré Spojené štáty poslali Ukrajine.Vlajku dostal Zelenskyj vo frontovom meste Bachmut, ktoré navštívil v utorok.