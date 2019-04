USA pred dohodous Čínou ešte musia vyriešiť sporné body

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. apríla (TASR) - Americkí predstavitelia "nie sú ešte spokojní" s niektorými problematickými otázkami, ktoré stoja v ceste dohode o obchode s Čínou. USA ale pripustili, že na minulotýždňových rokovaniach o ukončení ich sporu s Pekingom sa dosiahol pokrok.Spojené štáty a Čína od júla 2018 vedú proti sebe "colnú vojnu". Tá ovplyvnila globálne finančné trhy aj dodávateľské reťazce. A dve najväčšie svetové ekonomiky už stála miliardy dolárov.Americkí predstavitelia tlačia na Čínu, aby zmenila svoje praktiky v oblasti priemyselných dotácií, transferu technológií a porušovania duševného vlastníctva. Obe strany sa minulý týždeň stretli vo Washingtone, na zatiaľ poslednom kole rozhovorov "tvárou v tvár". Tento týždeň budú pokračovať v diskusiách "na diaľku".povedal Clete Willems, vysoký predstaviteľ Bieleho domu pre obchod, na okraji podujatia americkej obchodnej komory. Odmietol špecifikovať, ktoré problémy nie sú stále vyriešené. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň povedal, že dohoda by mohla byť dosiahnutá zhruba v priebehu štyroch týždňov.Willems tiež odmietol spresniť časový harmonogram a poznamenal len, že USA sa nechcú ponáhľať, a radšej uprednostnia "dobrý výsledok". Dodal, že obe strany sa stále snažia vyriešiť otázku, existujúcich ciel. Trumpova administratíva chce totiž ponechať clá na niektoré produkty v platnosti, aby mala "páku", ktorá prinútiť Čínu dodržiavať dohodu. Peking však žiada odstránenie všetkých zvýšených ciel.Spojené štáty a Čína sa dohodli na štruktúre presadzovania dohody, ktorá by dala Washingtonu právo na odvetné opatrenia, ak by Peking neplnil podmienky dohody, povedal Willems. Podľa jeho slov predstavitelia Európskej únie (EÚ) v minulosti nebrali problémy s čínskou obchodnou politikou tak vážne, ako mali. Ale Spojené štáty a EÚ teraz "pracujú ruka v ruke" v rámci Svetovej obchodnej organizácie v súvislosti s "netrhovou" politikou Číny.Washington a Brusel chcú spolupracovať na spoločných projektoch, ktoré poskytnú trhové alternatívy k štátom riadeným iniciatívam, povedal.Čína tento mesiac usporiada už druhý summit pre svoju iniciatívu novej Hodvábnej cesty - Belt and Road, ktorá predpokladá spojenie Číny s Áziou, Európou a ďalšími krajinami masívnymi výdavkami na infraštruktúru. USA na túto akciu nepošlú vysokopostavených úradníkov.Washington považuje Peking za hlavného strategického rivala. Spojené štáty vyhlásili, že túto iniciatívu vnímajú ako spôsob šírenia čínskeho vplyvu v zahraničí a zaťaženia krajín s nízkymi príjmami neudržateľným dlhom s pomocou nejasných projektov.Willems, ktorý bol kľúčovou postavou na rokovaniach s Čínou, minulý mesiac povedal, že v najbližších týždňoch opustí Biely dom, aby strávil viac času so svojou rodinou po narodení dieťaťa.