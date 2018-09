USA presunú do Nemecka ďalších 1500 vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. septembra (TASR) - Americké ozbrojené sily presunú do Nemecka bez ohľadu na jestvujúce spory okolo nákladov na obranu v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) ďalších 1500 vojakov.Ako uviedol v piatok v Berlíne mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA v Nemecku Richard Grenell, títo vojaci by mali prispieť k posilneniu Aliancie a európskej bezpečnosti.Momentálne je na území spolkovej republiky umiestnených asi 33.000 príslušníkov americkej armády, pripomenula tlačová agentúra DPA.Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová presun ďalších amerických vojakov do krajiny privítala.vyhlásila šéfka rezortu obrany v Berlíne a dodala, že je to aj prihlásenie sa k spoločnej bezpečnosti.