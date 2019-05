USA presúvajú lietadlovú loď a bombardéry na Blízky východ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. mája (TASR) - Spojené štáty posielajú svoju bojovú skupinu lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a jednotku bombardérov na Blízky východ. Má isť o varovanie pre Irán, oznámil v nedeľu (miestneho času) poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton.Presnú lokalitu umiestnenia týchto námorných a leteckých síl Bolton nešpecifikoval. Zmienil sa len o ich presune do regiónu, ktorý má v amerických ozbrojených silách na starosti Centrálne veliteľstvo. Táto oblasť siaha od Sýrie na západe po Pakistan na východe, približuje agentúra DPA.Bolton, ktorý je v otázkach zahraničnej politiky považovaný za stúpenca tvrdej línie, odôvodnil avizovaný krok, na ktoré teraz USA reagujú. Washington chceUSA si neželajú vojnu s Iránom, zdôraznil Bolton vo vyhlásení.dodal.Predstaviteľ amerického rezortu obrany pre agentúru AP následne povedal, že ohlásené presuny vojenských jednotiek sú reakciou na náznaky, že Irán a jehosily pripravovali možný útok na ozbrojené sily USA v regióne.Spojené štáty minulý rok odstúpili od tzv. jadrovej dohody Iránu so svetovými veľmocami. Zároveň opätovne uvalili na islamskú republiku niekdajšie sankcie, ku ktorým pridali aj nové. V súčasnosti sa tak Irán nachádza pod najprísnejšími sankčnými opatreniami vo svojich dejinách. Posledné výnimky zo svojich sankcií pre dovozcov ropy z Iránu Washington odvolal pred niekoľkými dňami.Odborníci sa obávajú, že Teherán by mohol rovnako odstúpiť od dohody o svojom jadrovom programe alebo blokovať Hormuzský prieliv na významnej námornej trase vývozu ropy z Perzského zálivu. V takom prípade by hrozba vojenskej konfrontácie dramaticky stúpla, dodáva DPA.USA obviňujú Irán z celého radu agresívnych aktivít. Krajina má okrem iného vo Venezuele podporovať vládu Nicolása Madura, ktorého Washington nepovažuje za legitímneho prezidenta. Iránske záujmy podľa Spojených štátov hrajú svoju rolu aj v konfliktoch v Sýrii, Jemene a v pásme Gazy.