USA: Prokurátor žiada pre ruskú agentku 18 mesiacov väzenia

Na archívnej snímke z 21. apríla 2013 údajná ruská špiónka Marija Butinová počas prejavu na zhromaždení na podporu legalizácie držby ručných zbraní v Moskve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. apríla (TASR) - Americká prokuratúra žiada trest 18 mesiacov odňatia slobody pre ruskú agentku Mariju Butinovú, ktorá sa priznala, že na pokyn Kremľa plnila v USA spravodajské úlohy. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.Podľa americkej prokuratúry "nebola Butinová agentkou v pravom zmysle" tohto slova a oficiálne ani neabsolvovala výcvik určený pre tajných agentov. Jej úlohou bolo infiltrovať sa do viacerých konzervatívnych politických zoskupení v čase, keď sa moci ujímal súčasný americký prezident Donald Trump.Butinová sa vlani v decembri pred americkým súdom priznala k účasti na sprisahaní proti Spojeným štátom. Ešte v júli bola obžalovaná zo zločineckého sprisahania, ktorého sa údajne dopustila, keď v USA pôsobila "ako zahraničný agent bez toho, aby o tom informovala príslušný úrad generálneho prokurátora."Podľa vyšetrovateľov sa táto Ruska od roku 2015 zapájala do amerických konšpiračných aktivít v prospech Moskvy, pričom bola riadená ruským úradníkom a na to, aby prenikla do amerických politických kruhov, využívala blízke osobné vzťahy s americkým politikom.Moskva tvrdí, že obvinenia vznesené voči Butinovej sú vymyslené a že jej zatknutie v júli minulého roku bolo motivované záujmami americkej vnútornej a zahraničnej politiky.