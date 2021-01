USA sa vrátia k pomoci WHO, vyplatia aj svoje záväzky a pridajú sa k iniciatíve COVAX

Trumpova administratíva pomoc kritizovala

WHO oznámenie Fauciho privítalo

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok nariadi, aby Spojené štáty podporovali projekty na poskytnutie vakcín proti ochoreniu COVID-19, diagnostiky a liekov ľuďom v núdzi na celom svete. Informoval o tom vládny expert na infekčné choroby Anthony Fauci Spojené štáty tiež podľa neho zastavia redukciu svojho personálu pri Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a vyplatia svoje záväzky voči nej.Fauci, ktorý je Bidenovým hlavným zdravotníckym poradcom, povedal výkonnému výboru WHO, že prezident vo štvrtok vydá nariadenie potvrdzujúce záujem USA pridať sa k iniciatíve COVAX, projektu zameranému na distribúciu vakcín proti COVID-19 ľuďom v núdzi na celom svete.Spojené štáty podľa neho plánujú podporiť aj ACT Accelerator - iniciatívu zahŕňajúcu aj COVAX, ktorá sa zameriava na distribúciu diagnostických nástrojov a terapeutík do všetkých krajín sveta.Rýchle obnovenie záväzkov USA voči WHO, ktorej reakciu na pandémiu koronavírusu administratíva bývalého prezidenta Trumpa opakovane kritizovala, znamená dramatický a jasný posun k multilaterálnemu prístupu v boji proti pandémii.„Je mi cťou oznámiť, že Spojené štáty zostanú členom Svetovej zdravotníckej organizácie," povedal Fauci počas videokonferencie, len niekoľko hodín po Bidenovej inaugurácii. Generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa pritom označil za svojho „drahého priateľa".Ostatné krajiny i samotný šéf WHO oznámenie privítali a zaviazali sa spolupracovať s Bidenovou administratívou. „Toto je dobrý deň pre WHO a dobrý deň pre svetové zdravie," reagoval Tedros, pričom Fauciho označil za svojho "brata Tonyho” a zároveň zablahoželal novému americkému prezidentovi i viceprezidentke Kamale Harrisovej