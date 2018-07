USA schválili pred summitom NATO predaj zbraní Británii a Dánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. júla (TASR) - Americká armáda oznámila v utorok schválenie predaja rakiet do dvoch európskych krajín v čase, keď prezident USA Donald Trump pricestoval do Bruselu na summit NATO, na ktorom bude naliehať na spojencov, aby zvýšili obranné výdavky.Navrhované obchody sa týkajú 200 striel vzduch-vzduch stredného doletu pre Britániu za odhadovaných 650 miliónov dolárov a 28 striel takéhoto typu pre Dánsko za 90 miliónov dolárov, informovala agentúra DPA.Súhlas s predajom oznámila príslušná americká agentúra DSCA, podľa ktorej je hlavným dodávateľom spoločnosť Raytheon Missile Systems Company z Tucsonu v štáte Arizona. Kontrakt by v prípade finalizácie zahŕňal podporné vybavenie, údržbu a výcvik.Británia a Dánsko požiadali o schválenie nákupu rakiet, ktoré podľa americkej strany pomôžu zvýšiť bezpečnosť spojencov z NATO.Predaj schválilo ministerstvo zahraničných vecí USA, ktoré o tom v utorok upovedomilo Kongres, čo však ešte definitívne neznamená, že k dodávke rakiet dôjde, upozornila agentúra.