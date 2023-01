USA sú pripravené schváliť dodanie tankov M1 Abrams Ukrajine, ich dodanie by však mohlo trvať mesiace aj roky

Rozhodnutie ešte nie je oficiálne

Výcvik na Abramsy je zložitý

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Bidena je údajne pripravená schváliť dodanie tankov M1 Abrams Ukrajine. Rozhodnutie by mohli podľa amerických predstaviteľov oznámiť už v stredu, no samotné dodanie tankov by mohlo trvať niekoľko mesiacov i rokov.Podľa jedného zo zdrojov agentúry AP ešte dolaďujú detaily, no mohli by ich nakúpiť v rámci pripravovaného balíka Iniciatívy na podporu bezpečnosti Ukrajiny.Podľa iného predstaviteľa by oznámenie mohlo prísť v stredu, v koordinácii s nemeckým schválením poľskej žiadosti o transfer tankov Leopard 2 na Ukrajinu.Keďže rozhodnutie ešte oficiálne nezverejnili, hovorili predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity.Spojené štáty sa dosiaľ zdráhali poslať na Ukrajinu svoje tanky M1 Abrams, čo zdôvodňovali komplikovanou údržbou a logistickými problémami.Washington je podľa agentúry AP presvedčený, že by bolo vhodnejšie dodať nemecké Leopardy, ktoré má viacero spojencov a ukrajinské jednotky by na ne nepotrebovali taký zložitý výcvik ako na Abramsy.