USA: Trump trvá na tom, že prejav o stave únie prednesie v Kongrese

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. januára (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu oznámil, že 29. januára prednesie v Kongrese výročný prejav o stave únie, napriek stále trvajúcemu shutdownu, teda čiastočnému pozastaveniu financovania federálnych inštitúcií. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Trump oznámil rozhodnutie v liste Nancy Pelosiovej, svojej politickej rivalke z tábora demokratov a predsedníčke Snemovne reprezentantov.Trump v oznámení napísal, že reaguje na Pelosiovej pozvanie, aby predniesol prejav. Avšak od vydania tohto pozvania prešiel určitý čas a federálnu vládu postihol shutdown, keďže Trumpovi republikáni majú s Pelosiovej demokratmi spor okolo financovania plotu na hranici USA s Mexikom. Pelosiová preto medzitým naznačila, že Trump by počas shutdownu nemal prejav v Kongrese predniesť.uviedol Trump v liste.Shutdown trvá v Spojených štátoch už 33 dní.Prejav o stave únie tradične prezident prednáša v reprezentatívnych priestoroch dolnej komory Kongresu.Pelosiová, ktorá sa stala tvárou demokratických odporcov Trumpa v Kongrese, vyhlásila, že prezident by mal zvažovať prednesenie prejavu z nejakého iného miesta - podľa nej totiž shutdown spôsobí, že zaručiť bezpečnosť v Kongrese bude problematické. Podľa tlačovej agentúry AFP tiež navrhla, aby Trump predložil prejav Kongresu v písomnej podobe.Hoci Pelosiová tvrdí, že dôvodom sú praktické ťažkosti spôsobené shutdownom, Biely dom vníma jej krok ako súčasť hry "kto z koho".Trump vystrelil v liste najnovší náboj v tejto vojne, keď uviedol, "že žiadne bezpečnostné obavy nie sú".napísal Trump Pelosiovej.Shutdown, počas ktorého už mesiac nedostáva plat približne 800.000 štátnych zamestnancov vrátane agentov FBI, zapríčinilo to, že Trump odmietol minulý mesiac podpísať zákony o financovaní federálnych inštitúcií. Urobil to z pomsty za to, že demokrati odmietli Trumpovi schváliť peniaze na predĺženie plota na americko-mexickej hranici.