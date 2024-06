USA údajne chcú pozvať Arménsko a Azerbajdžan na nadchádzajúci samit NATO

27.6.2024 (SITA.sk) - USA plánujú pozvať Arménsko a Azerbajdžan na nadchádzajúci samit Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo Washingtone, ktorý sa uskutoční od 9. do 11. júla.Ako uviedol web Kyiv Independent, informoval o tom azerbajdžanský portál Turan s odvolaním sa na nemenované zdroje.Azerbajdžan aj Arménsko boli dlho geopolitickými nepriateľmi. V minulosti spolupracovali s NATO, ale priamo sa o členstvo neuchádzali.Zdroje portálu Turan uviedli, že samit by mohol uľahčiť bilaterálne rozhovory o prebiehajúcom mierovom procese medzi oboma krajinami a bol by „skvelou príležitosťou, ktorá je príliš dobrá na premeškanie“.Zatiaľ nie je jasné, či obe krajiny už dostali pozvánky alebo či plánujú účasť na samite.