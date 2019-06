USA uvalili sankcie na sýrskeho magnáta za pomoc Asadovi

Na snímke stodolárová bankovka s Benjaminom Franklinom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. júna (TASR) - Spojené štáty uvalili v utorok sankcie na sýrskeho priemyselníka Sámira Fawza, ktorý stojí za luxusnými stavbami vrátane hotela Four Seasons v Damasku. Dôvodom sankcií je, že pomáha sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi bohatnúť. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.uviedla v oznámení Sigal Mandelkerová, štátna tajomníčka amerického ministerstva financií pre terorizmus a finančné tajné informácie.Ministerstvo financií takisto zaradilo na čierny zoznam Fawzove nehnuteľnosti a majetok, ako aj jeho spoločnosť Aman Holding Company, vrátane prepychového hotela Four Seasons, ktorý zostal otvorený i počas vojny.Hotel sa stal základňou pre pracovníkov OSN v Sýrii, čo vyvoláva spory. Asadovi odporcovia totiž spochybňujú to, kam vlastne dáva peniaze zahraničný personál OSN.Na základe uvalených sankcií bude akýkoľvek Fawzov majetok v USA zmrazený a aj akékoľvek transakcie s ním alebo jeho spoločnosťou budú zakázané.Ministerstvo financií uviedlo, že Fawz dopravuje do Sýrie ropu od jej spojenca Iránu, napriek jednostranným americkým sankciám na všetok export ropy z islamskej republiky.V oznámení ministerstvo tiež napísalo, že Fawz ťažil z príkazu vydaného Asadom v roku 2012, na základe ktorého boli obyvatelia vyhnaní z chudobnejších oblastí, aby sa tým uvoľnila cesta pre luxusné stavby.uviedlo americké ministerstvo financií.