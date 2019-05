USA uvažujú o novom pravidle zavádzania ciel za devalváciu meny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. mája (TASR) - USA uvažujú o novom pravidle umožňujúcom uvaliť antisubvenčné clá na tovary z krajín, ktoré podhodnocujú svoje meny voči doláru.Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok (23. 5.) oznámilo, že navrhuje nový predpis, podľa ktorého by bolo možné zaviesť clá na produkty zo štátov zámerne devalvujúcich svoju menu voči americkému doláru, aby podporili export.To by mohlo viesť k ďalšiemu zvýšeniu ciel na čínske tovary. Nové pravidlo by znamenalo riziko zvýšenia ciel aj pre iné krajiny, vrátane Japonska, Južnej Kórey, Indie, Nemecka alebo Švajčiarska. Všetky tieto krajiny sú totiž na monitorovacom zozname amerického ministerstva financií vydávaného polročne, ktorý sleduje intervencie na devízovom trhu, vysoké prebytky bežného účtu platobnej bilancie a vysoké obchodné prebytky.Ministerstvo obchodu uviedlo, že navrhovaný predpis by k bežnému procesu zavádzania antisubvenčných ciel pripojil nové kritérium podhodnocovania meny. "Táto zmena by varovala zahraničných exportérov, že ministerstvo obchodu môže vykompenzovať devízové stimuly, ktoré poškodujú odvetvia v USA," uviedol americký minister obchodu Wilbur Ross. "Iné krajiny už nebudú môcť využívať politiku výmenných kurzov na znevýhodňovanie amerických pracovníkov a firiem."Ministerstvo nešpecifikovalo konkrétne kritériá, ktoré chce využívať pri posudzovaní, či je cena nejakého produktu v USA umelo podhodnotená z dôvodu menovej devalvácie.