USA uvažujú o zvýšení plánovaných nových ciel na čínsky dovoz

Washington 1. augusta (TASR) - Spojené štáty údajne uvažujú o zvýšení plánovaných nových ciel na čínsky dovoz z 10 % na 25 %. Ich hodnota by tak dosiahla 200 miliárd USD (170,41 miliardy eur). Washington tak chce vystupňovať tlak na Peking, aby od neho dosiahol ústupky po tom, ako sa ukázalo, že obchodný spor medzi oboma krajinami sa začína prejavovať na výkone čínskej ekonomiky. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.Administratíva prezidenta Donalda Trumpa 10. júla uviedla, že uvažuje o zavedení 10-% ciel na tisíce čínskych výrobkov, od potravín, cez chemikálie a spotrebný tovar, nábytok, koberce, až po krmivo pre psov, pneumatiky pre automobily, bicykle, bejzbalové rukavice a kozmetické výrobky.Tieto clá zatiaľ nie sú v platnosti, kým sa neskončí obdobie verejných pripomienok. Návrh na ich zvýšenie na 25 % by mohol vystupňovať obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.Zdroj uviedol, že Trumpova vláda by mohla oznámiť vyššie sadzby už v stredu. Reakciu čínskej vlády sa zatiaľ nepodarilo získať. V júli však Peking obvinil Spojené štáty zo šikanovania a varoval, že prijme odvetné kroky.Investori sa obávajú, že stupňujúca sa obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom by mohla zasiahnuť globálny rast. Aj významné americké obchodné skupiny odsúdili agresívne clá prezidenta Trumpa.Hovorca úradu amerického obchodného zástupcu sa odmietol vyjadriť k správe o navrhovanom zvýšení colnej sadzby alebo k otázke, či sa zmení aj termín pre obdobie pripomienok pred ich zavedením.Na začiatku júla vláda USA uložila 25-% clá na čínsky dovozov vo výške 34 miliárd USD. Peking v rámci odvety zaviedol clá na americký tovar v rovnakej hodnote.