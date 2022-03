USA varujú pred Ruskom, môžu na Ukrajine použiť chemické a biologické zbrane

Biely dom trvá na absurdných tvrdeniach

USA

Ruské operácie pod falošnou vlajkou

USA

10.3.2022 (Webnoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v stredu verejne varovala, že Rusko sa môže snažiť použiť na Ukrajine chemické alebo biologické zbrane. Biely dom zároveň odmietol ruské tvrdenia o nezákonnom vývoji chemických zbraní na Ukrajine.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová tento týždeň bez dôkazov obvinila Ukrajinu z prevádzkovania laboratórií pre chemické a biologické zbrane s podporouTlačová hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová označila ruské tvrdenie za „absurdné“ a uviedla, že by mohlo ísť o súčasť pokusu Ruska položiť základy pre vlastné použitie takýchto zbraní hromadného ničenia proti Ukrajine.už mesiace varujú pred ruskými operáciami „pod falošnou vlajkou“, aby vytvorili zámienku na inváziu. Spojené štáty v najnovšom varovaní naznačujú, že Rusko by sa mohlo pokúsiť o zámienku pre ďalšiu eskaláciu dva týždne starého konfliktu.Americké ministerstvo obrany uviedlo, že by bolo proti akémukoľvek plánu krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) poskytnúť bojové lietadlá Ukrajine. Pentagon tvrdí, že takýto krok by bol „vysokorizikový“.