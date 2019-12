USA vyčlenili 175 mil. dolárov na vojenskú pomoc pobaltským štátom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Helsinki 24. decembra (TASR) - Spojené štáty vyčlenili 175 miliónov dolárov (158 mil. eur) na vojenskú pomoc pre pobaltské krajiny Estónsko, Litvu a Lotyšsko na rok 2020. Oznámilo to v pondelok estónske ministerstvo obrany.Tieto tri krajiny sú členmi NATO a všetky hraničia s Ruskom, píše v správe agentúra AP.Estónske ministerstvo obrany uviedlo, že okrem 125 miliónov dolárov všeobecnej vojenskej pomoci Washington po prvý raz vyčlenil samostatnú rozpočtovú položku 50 miliónov dolárov na posilnenie protivzdušnej obrany trojice bývalých sovietskych republík, ktorú mnohí vojenskí experti vnímajú ako slabú stránku ich súčasnej obrany.Tri pobaltské krajiny sú pevnými spojencami Washingtonu. Značne ich však znepokojilo to, čo vnímajú ako slabnúci záujem vlády prezidenta USA Donalda Trumpa o transatlantické vzťahy a spoločnú obranu NATO, najmä po tom, ako Trump skôr vyhlasoval, že Severoatlantická aliancia je zastaraná.Estónsko však považuje americkú vojenskú pomoc za známku, že oddanosť Washingtonu voči NATO a pobaltským štátom je silná.uviedol estónsky minister obrany Jüri Luik vo vyhlásení o finančnej pomoci.Keďže Estónsko, Litva ani Lotyšsko nemajú vlastné stíhačky, dohľad nad vzdušných priestorom v Pobaltí zabezpečujú lietadlá NATO, a to na základe štvormesačnej rotácie zo základní v Estónsku a Litve.Lüik zdôraznil, že "prechod od stráženia (pobaltského) vzdušného priestoru k protivzdušnej obrane si vyžaduje spoločné rozhodnutie všetkých spojencov (v NATO), ale postoj a praktická podpora USA sú veľmi dôležité".Ministerstvo dodalo, že riadna protivzdušná obrana pobaltského regiónu by pozostávala z dobre fungujúceho systému skorého varovania, monitorovacieho zariadenia, protivzdušných zbraňových systémov a vyškoleného personálu.