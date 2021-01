USA vyhrali MS v hokeji do 20 rokov, vo finále zdolali favorizovanú Kanadu (video)

Najdôležitejší gól v kariére

USA mali veľmi dobrý začiatok

Ďalší šampionát opäť v Kanade

6.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zlaté medaily si na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade vybojovali mladíci z USA, ktorí v utorkovom finálovom zápase v Edmontone zvíťazili nad domácimi Kanaďanmi 2:0. Bronz putuje do Fínska zásluhou triumfu Suomi nad rovesníkmi z Ruska 4:1 v zápase o 3. miesto. Mladí Slováci na turnaji obsadili 8. priečku, keď vo štvrťfinále vypadli s neskoršími víťazmi turnaja po prehre 2:5.Americký tím v histórii MSJ získal svoje piate zlato, keď v minulosti uspel aj v rokoch 2004, 2010, 2013 a 2017. Kanaďania si pripísali jubilejné desiate striebro zo šampionátu "dvadsiatok", keď vo vzájomnom finále podľahli rovnakému súperovi ako v utorok aj na MSJ 2017. Zaujímavosťou je, že Američania získali v tomto miléniu zlato vždy, keď sa dostali do finále a hrali v ňom proti Kanaďanom.Výber Fínska si domov odváža siedmy bronz v histórii, na jeho konte je doteraz 16 cenných kovov (5-4-7). Najúspešnejšou krajinou v histórii juniorských šampionátov zostáva Kanada s bilanciou 18 zlatých, 10 strieborných a 5 bronzových medailí. Nasleduje Rusko s 23 kovmi (4-10-9), ktoré však spolu s úspechmi z čias Sovietskeho zväzu nazbieralo už 37 medailí (13-13-11).Mladí Američania na celom turnaji prehrali iba raz, keď vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji podľahli v B-skupine Rusom 3:5. Zostávajúce tri skupinové súboje na podujatí vyhrali bez inkasovaného gólu. Vo štvrťfinále zdolali Slovákov 5:2, v semifinále Fínov 4:3 a v súboji o zlato aj domáceho favorita. Vo finálovom stretnutí boli strelecky aktívnejší domáci mladíci, ale Američania boli efektívnejší. Na góly potrebovali 2 z 21 striel, kým ich brankár Spencer Knight "zatiahol roletu" a neinkasoval ani raz z 34 striel súpera.Skóre stretnutia otvoril v 14. minúte Alex Turcotte. "bol to najdôležitejší gól v mojej doterajšej kariére," povedal po súboji Turcotte. Poistku pridal hneď v úvode druhej tretiny Trevor Zegras, ktorého po stretnutí vyhlásili za najužitočnejšieho hráč celého turnaja. S osemnástimi bodmi za 7 gólov a 11 asistencií sa totiž stal najproduktívnejším hráčom podujatia."Vo finále sme mali veľmi dobrý začiatok, čo sa o zápasoch predtým nedá povedať. Chlapci predchádzajúce zápasy začínali trochu skľúčene, no vo finále hrali od úvodu s čistými hlavami. Druhý gól v úvode druhej tretiny bol veľmi dôležitý, Kanaďanov totiž dostal do veľmi ťažkej situácie. Súper nás síce v tretej tretine poriadne zatlačil, ale to nás nezlomilo," povedal kouč víťazného mužstva Nate Leaman na webe Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).Tréner zdolaného kolektívu Andre Tourigny poznamenal, že Američania boli vo finále veľmi silní na puku. "A my sme nehrali našu fyzickú hru ako v dueloch predtým. Ako čas pribúdal, urobili sme niekoľko zmien, no boli príliš malé a prišli neskoro. Síce sme v tretej tretine hrali omnoho lepšie a vychádzalo nám aj napádanie, ale musím vyzdvihnúť výkon tímu USA. Vo vyrovnaných súbojoch, ako bol tento, rozhodujú maličkosti. A v tomto prípade súperovi vyšli dorážky či divný odskok puku. Vlani sme do dokázali dotiahnuť až do víťazného konca, no tentokrát nie."Aj kapitán kanadského výberu obranca Bo Byram potvrdil, že úvod stretnutia jeho tímu nemal podľa svojich predstáv. "Súper na nás vyletel a my sme napriek šanciam neskórovali. Napriek finálovej prehre sme však všetci hrdí na naše vystúpenia na turnaji," povedal podľa IIHF.com.Nasledujúci juniorský svetový šampionát v ľadovom hokeji sa uskutoční opäť v Kanade na prelome rokov 2021 a 2022. Hostiť ho budú opäť Edmonton a okrem neho aj mesto Red Deer. Mladí Slováci sa rovnako v tejto sezóny aj o rok predstavia v A-skupine, v Red Deer budú ich súpermi rovesníci z USA, Ruska, Švédska a Švajčiarska. V B-skupine sa predstavia Kanaďania, Fíni, Nemci, Česi a Rakúšania.