USA vyjadrili hlboké znepokojenie nad situáciou v Hongkongu

Na snímke demonštranti pália odpad, aby zablokovali dopravu počas protestu v Hongkongu 11. novembra 2019. Jedného muža v Hongkongu, kde už od júna prebiehajú protivládne protesty, v pondelok poliali horľavou látkou a zapálili. Stalo sa tak po roztržke so skupinou ľudí pre národnú identitu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. novembra (TASR) - Spojené štáty americké vyjadrili v pondelok "hlboké znepokojenie" nad čoraz väčším násilím v Hongkongu a vyzvali na zdržanlivosť bezpečnostné sily aj protestujúcich.uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Morgan Ortagusová.dodala Ortagusová podľa agentúry AFP.Hongkonská polícia v pondelok postrelila protestujúceho, ktorý sa nachádza v kritickom stave. Ďalšieho muža poliali horľavou látkou a zapálili, video zachytilo pri čine maskovaného páchateľa oblečeného v čiernom. Vyše päťmesačné, často násilné prodemokratické demonštrácie na bývalom britskom území poznamenáva čoraz väčšie násilie.Demonštranti v pondelok zablokovali cesty a vlakové linky a na videozáberoch bolo vidieť strieľajúcich policajtov.Napätie v Hongkongu sa zvýšilo po tom, ako minulý piatok 8. novembra jeden z protivládnych demonštrantov zomrel na následky zranení, ktoré utrpel 4. novembra po páde z budovy parkovacieho domu. Počas uplynulého víkendu bolo navyše zadržaných šesť protestujúcich.Masové protesty v Hongkongu vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy".