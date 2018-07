USA vykázali rozpočtový schodok za deväť mesiacov 607 mld. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. júla (TASR) - Spojené štáty zaznamenali za minulý mesiac rozpočtový deficit takmer 75 miliárd USD. To je výrazný obrat k horšiemu, keďže v danom mesiaci zvyknú USA vykazovať rozpočtový prebytok. Dôvodom prepadu do schodku je do veľkej miery daňová reforma, ktorá spôsobila, že v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka prudko klesli príjmy z firemných daní.Americké ministerstvo financií oznámilo, že v júni zaznamenali USA rozpočtový deficit vo výške 74,9 miliardy USD (64,25 miliardy eur). V dôsledku daňovej reformy totiž príjmy z firemných daní klesli v júni medziročne o 33 %. Za posledných 64 rokov iba 12-krát bol v mesiaci jún zaznamenaný rozpočtový schodok.Vývoj v júni spôsobil, že za deväť mesiacov od začiatku súčasného fiškálneho roka (začal sa 1. októbra) dosiahol rozpočtový deficit USA 607,1 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím fiškálneho roka 2016/2017 to predstavuje rast o 16,1 %.Rozpočtový úrad Kongresu odhaduje, že za celý fiškálny rok 2017/2018 dosiahne schodok štátneho rozpočtu USA 793 miliárd USD. Ak sa prognóza vyplní, v porovnaní s predchádzajúcim rokom to bude znamenať zvýšenie schodku takmer o pätinu. Jedným z dôvodom je práve daňová reforma a ďalším zvýšenie výdavkov, o čom kongresmani rozhodli začiatkom tohto roka.(1 EUR = 1,1658 USD)