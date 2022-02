USA vyšlú do Poľska ďalších 3-tisíc vojakov, majú jasnú misiu

Vojaci smerujú do Rumunska aj Nemecka

Američanov vyzývajú na odchod z Ukrajiny

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Americký Pentagon vyšle ďalších 3 000 vojakov do Poľska. Tí sa pridajú k 1 700 vojakom, ktorí tam už sú, aby ukázali záväzok Spojených štátov voči Spojencom v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) obávajúcim sa z ruskej invázie na Ukrajinu.Vojaci, ktorí patria do peších jednotiek 82. výsadkovej divízie, opustia svoju základňu v Severnej Karolíne v nadchádzajúcich dňoch a v Poľsku by mali byť začiatkom budúceho týždňa, uviedol pre agentúru AP nemenovaný predstaviteľ z oblasti obrany. Ich misiou bude výcvik a odstrašovanie, ale nie účasť na bojoch na Ukrajine.Okrem nasadenia vojakov v Poľsku, zhruba tisíc vojakov, ktorí majú základňu v Nemecku, prechádza v rámci podobnej misie do Rumunska. Do Nemecka zase už priletelo zhruba 300 vojakov veliteľskej jednotky 18. výsadkového zboru.Oznámenie o presune ďalších vojakov do Poľska prišlo krátko po tom, čo poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varoval Američanov, aby čo najskôr opustili Ukrajinu.Ruský prezident Vladimir Putin by podľa jeho slov mohol dať rozkaz na inváziu na Ukrajinu kedykoľvek v nadchádzajúcich dňoch.