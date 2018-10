USA vyšlú k hraniciam s Mexikom 800 svojich vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Washington 25. októbra (TASR) - Americké ministerstvo obrany (Pentagón) vyšle na hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom najmenej 800 príslušníkov svojich ozbrojených síl. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Americkí vojaci by sa mali podieľať na strážení hraníc s Mexikom, ku ktorým cez túto krajinu smerujú tisíce migrantov zo stredoamerických štátov.Celkový počet ľudí tvoriacich tzv. karavánu migrantov nie je podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) so sídlom v Ženeve známy, i keď hovorca OSN Farhán Hak v pondelok uviedol, že ide odhadom o vyše 7200 osôb pochádzajúcich prevažne z Hondurasu a Guatemaly.UNHCR nemá žiadne indície, že by sa medzi týmito migrantmi unikajúcimi pred násilím a chudobou nachádzali aj osoby z Blízkeho východu, ako tvrdí americký prezident Donald Trump.Trump urobil z tejto otázky tému pred kongresovými voľbami v USA, ktoré sa budú konať 6. novembra, pričom pohrozil, že zruší regionálnu pomoc, uzavrie hranice s Mexikom a nasadí tam vojakov, ak Mexiko nepodnikne opatrenia na zastavenie migrantov.