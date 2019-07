USA vyšlú na hranice s Mexikom ďalších 2100 vojakov

Americký prezident Donald Trump (druhý sprava) pri prehliadke prototypov hraničných múrov v americkom San Diegu 13. marca 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. júla (TASR) - Ministerstvo obrany USA oznámilo, že na hranice s Mexikom vyšle ďalších 1000 členov texaskej Národnej gardy a 1100 vojakov americkej armády v aktívnej službe. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.Hovorca Pentagónu Chris Mitchell uviedol, že vyslanie dodatočných 2100 vojakov schválil v utorok večer minister obrany Richard Spencer. Tieto jednotky budú mať na starosti koordináciu logistickej podpory a dohľad nad vzdušným priestorom.Na hraniciach s Mexikom je v súčasnosti 4500 vojakov.Ako pripomína Reuters, Pentagón schválil nasadenie členov armády v aktívnej službe na hranice s Mexikom už vlani v októbri pred novembrovými voľbami do Kongresu. Tento krok privítali podporovatelia prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Kritici tohto rozhodnutia však tvrdia, že ide o politikárčenie.Vláda prezidenta Trumpa zaviedla v pondelok nové pravidlo, ktoré má zabrániť v získaní azylu väčšine migrantov stredoamerického pôvodu prichádzajúcich cez Mexiko. Na základe úpravy zverejnenej vo federálnom úradnom vestníku migranti stratia nárok na azylovú ochranu, ak na ceste do Spojených štátov prechádzali cez inú bezpečnú krajinu.V júni nasadilo Mexiko na severe krajiny takmer 15.000 vojakov a členov Národnej gardy, aby tak obmedzilo príliv nelegálnych migrantov do USA.