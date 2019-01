USA vyzvali BR OSN na dodržiavanie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. januára (TASR) - S výzvou na dodržiavanie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) sa vo štvrtok na stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) obrátili Spojené štáty. Informovala o tom agentúra AP.Vo výzve námestníčky amerického ministra zahraničných vecí Andrey Thompsonovej sa uvádza, že niektoré nemenované krajiny momentálne porušujú túto dohodu, pričom aktívne vyvíjajú nové zbrane a zbraňové systémy. Podľa agentúry AP sa mal komentár týkať najmä Ruska a Iránu, avšak s veľkou pravdepodobnosťou aj KĽDR.Thompsonovej kritika prichádza v čase, keď sa USA chystajú odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), podpísanej s predstaviteľmi Sovietskeho zväzu v roku 1987. Dôvodom má byť údajné porušovanie tohto dokumentu zo strany Ruska.NPT bola podpísaná v roku 1968 a do platnosti vstúpila v roku 1970. Štáty disponujúce jadrovými zbraňami zaväzuje k jadrovému odzbrojeniu, zatiaľ čo štáty, ktoré jadrové zbrane nevlastnia, sa vzdávajú práva ich vyrábať alebo inak získavať.Štátom, ktoré nedisponujú jadrovými zbraňami, bol výmenou za to, že sa vzdajú ich výroby, prisľúbený rovnoprávny prístup k jadrovým technológiám.Signátormi zmluvy nikdy neboli Pakistan, India, Izrael a Južný Sudán, pričom Severná Kórea zmluvu pôvodne podpísala, ale v roku 2003 od nej odstúpila.Bezpečnostná rada OSN v New Yorku schválila v stredu nominovaného bývalého dánskeho generála Michaela Lollesgaarda za šéfa pozorovateľskej misie OSN v Jemene, trpiaceho vojnou. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatov.Lollesgaard nahradí holandského generála Patricka Cammaerta, ktorého pred vyše mesiacom vybrali do funkcie veliteľa misie vyslanej do jemenského, strategicky dôležitého prístavného mesta Hudajda na pobreží Červeného mora.Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol Bezpečnostnej rade v liste zaslanom v pondelok, že plánuje Lollesgaarda vymenovať a dáva rade 48 hodín na vznesenie námietok.Do vypršania konečnej stredajšej lehoty neprišli žiadne námietky, uviedli diplomati.Tento mesiac už skôr rada schválila vyslanie 75 pozorovateľov do Jemenu na pol roka, aby pomohli posilniť krehké prímerie v Hudajde a dohliadali na stiahnutie síl bojujúcich strán z mesta.Prístav Hudajda je kľúčový, pretože sa tadiaľ dostáva do krajiny väčšina dovezeného tovaru a humanitárnej pomoci. Tieto zásielky sú záchranným lanom pre milióny obyvateľov, ktorí sa nachádzajú na pokraji hladomoru.Vyslanec OSN Martin Griffiths má vo štvrtok za zatvorenými dverami poinformovať radu o svojich snahách primať jemenskú vládu, podporovanú Saudskou Arábiou, a šiitských povstalcov-húsíov, aby dodržiavali dohodu o prímerí dosiahnutú minulý mesiac vo Švédsku.Griffiths v pondelok pre saudskoarabský denník Ašark al-Awsat uviedol, že konečný termín pre výmenu zajatcov a stiahnutie síl z Hudajdy už uplynul.Lollesgaard velil v rokoch 2015-16 mierovým silám OSN v Mali (MINUSMA) a potom sa stal v roku 2017 vojenským splnomocnencom Dánska pri NATO a Európskej únii.