USA vyzvali SR, aby sa počas predsedníctva v OBSE zameralo na Ukrajinu

Bratislavský hrad, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 20. júla (TASR) - Konflikt na Ukrajine by mal byť najvyššou prioritou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), pretože nejde iba o vnútorný konflikt, ale najzávažnejšiu bezpečnostnú krízu vo východnej Európe od studenej vojny, spôsobenú agresiou Moskvy. Stála misia USA pri OBSE to napísala vo štvrtok v liste adresovanom Stálej rade po tom, ako Slovensko na jej zasadnutí predstavilo rámcové priority počas svojho predsedníctva v OBSE v roku 2019.odkazuje misia USA pri OBSE osobitnému predstaviteľovi ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre predsedníctvo SR v OBSE Lukášovi Parízkovi, ktorý vo štvrtok na zasadnutí Stálej rady predstavil rámcové priority SR pre predsedníctvo v OBSE.Osobitná pozorovateľská misia OBSE na Ukrajine jemedzinárodného spoločenstva v častiach Ukrajiny najhoršie zasiahnutých ruskou agresiou. Je preto nevyhnutné, aby Slovensko plne uplatnilo mandát tejto misie na celom území Ukrajiny vrátane Krymu a tých častí východnej Ukrajiny, ktoré kontroluje Ruská federácia, tak, ako to urobili súčasné a minulé predsedníctva, píše sa ďalej v dokumente, ktorý Stálej rade predložil veľvyslanec USA pri OBSE Harry Kamian.Slovenské predsedníctvo môže byť dôležité aj pri riešení ďalších pretrvávajúcich konfliktov v regióne OBSE, pokračuje misia USA pri OBSE s tým, že 8. augusta 2018 uplynie desať rokov od vojenskej intervencie Ruska v Gruzínsku. Bratislava môže taktiež prispieť tým, že pomôže obnoviť prítomnosť OBSE na južnom Kaukaze.Spojené štáty podľa ich misie v OBSE hlboko znepokojuje smerovanie, ktorým sa niektoré členské štáty v súvislosti s občianskou spoločnosťou uberajú.USA zároveň uvítali zámer Slovenska riešiť energetiku, ktorá je významnou otázkou pre prosperitu a bezpečnosť regiónu.Slovensko sa svojho predsedníctva v OBSE so sídlom vo Viedni ujme v januári 2019, keď aj predstaví svoje špecifické priority smerovania tohto zoskupenia pre nasledujúcich 12 mesiacov. Predsedom OBSE je minister zahraničných vecí predsedajúcej krajiny - v roku 2019 ním bude minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.