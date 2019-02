USA vyzývajú venezuelskú armádu, aby sa postavila na Guaidóovu stranu

Juan Guaidó, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington, 3. februára (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu v sobotu vyzval venezuelskú armádu, aby nasledovala generála, ktorý sa postavil na stranu opozičného lídra Juana Guaidóa proti prezidentovi Nicólasovi Madurovi, informovala tlačová agentúra AFP.poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton uviedol vo svojom tvíte.Bolton hovoril o generálovi venezuelských vzdušných síl Franciscovi Yáňezovi, ktorý vo svojom videu na Twitteri odmietol Madurovu "diktátorskú" autoritu a uznal predsedu parlamentu Juana Guaidóa za úradujúceho prezidenta.Generál venezuelských vzdušných síl Francisco Yáňez ako prvý vysokopostavený armádny dôstojník deklaroval vernosť predsedovi parlamentu, opozičnému vodcovi Juanovi Guaidóovi, ktorý sa vyhlásil 23. januára za legitímneho prezidenta s argumentom, že Maduro zotrváva vo funkcii po nedemokratických voľbách.Nasledujúce voľby do Národného zhromaždenia sa mali konať až v roku 2020.Guaidó vyzýva Venezuelčanov, aby sa ďalej zúčastňovali na demonštráciách a dosiahli tak odstúpenie Madura. Ďalšie protestné akcie ohlásil na 12. februára. Na sobotňajšom zhromaždení v Caracase tiež oznámil, že už v najbližších dňoch začne prúdiť do Venezuely poznačenej krízou humanitárna pomoc, a to i napriek výhradám Madura. Dodávky majú prichádzať z kolumbijského pohraničného mesta Cúcuta a ďalších dvoch nešpecifikovaných lokalít, uviedla tlačová agentúra AFP.Na stranu Guaidóa sa postavilo niekoľko desiatok krajín, vrátane USA aj Európskej únie.