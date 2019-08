USA začlenili Brazíliu medzi svojich hlavných spojencov mimo NATO

Na archívnej snímke pohľad na siluetu muža cez brazílsku zástavu. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. augusta (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zaradila v stredu Brazíliu medzi hlavných spojencov USA, ktorí nie sú členmi NATO. Toto rozhodnutie dá juhoamerickej krajine preferenčný prístup k americkým zbraniam a vojenskému výcviku, aký Spojené štáty neposkytujú iným štátom mimo Severoatlantickej aliancie. Informovali o tom agentúry DPA a AP.Trump vyhlásenie Brazílie za "(MNNA) avizoval už v máji. Kongresu vtedy oznámil, že chce takto oceniť Brazíliu za posilňovanie obrannej spolupráce s USA, ktorá je aj národnom záujme Spojených štátov.Postavenie takéhoto spojenca Spojených štátov má spolu s Brazíliou celkovo 18 krajín, medzi nimi napríklad Austrália, Nový Zéland, Egypt, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Argentína, Filipíny či Taiwan.Keď brazílsky prezident Jair Bolsonaro v marci navštívil Washington, Trump vyhlásil, že by podporil aj prijatie najväčšej a najľudnatejšej krajiny Južnej Ameriky do NATO, aj keď Brazílii sa členom Aliancie stať nemôže, približuje agentúra AFP.Bolsonaro, ktorý počas vlaňajšej predvolebnej kampane dostal aj prezývkua americký prezident sú vnímaní ako pravicoví populisti. Od Bolsonarovho nástupu do úradu 1. januára sa obe krajiny snažia o posilnenie vzťahov v obchode i iných oblastiach.