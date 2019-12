USA zadržali v Arabskom mori loď s iránskymi zbraňami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. decembra (TASR) - Spojené štáty v stredu oznámili, že v Arabskom mori zadržali loď s nákladom zbraní vrátane súčastí rakiet iránskeho pôvodu. Miesto zadržania, ku ktorému došlo minulý mesiac, by mohlo naznačovať, že plavidlo smerovalo do Jemenu, uviedla agentúra DPA.povedal Sean Robertson, hovorca ministerstva obrany. Podľa neho bola loď považovaná zaa prvá prehliadka bola vykonaná v súlade s medzinárodným právom.Napätie medzi USA a jeho spojencami na jednej strane a Iránom na strane druhej sa v tomto roku zvyšovalo, najmä vo vodách v okolí Blízkeho východu. Na Irán sú uvalené prísne americké sankcie.USA rozmiestnili v regióne ďalších vojakov a bojovú techniku. Po tohtoročnom zostrelení dronov sa zvýšili obavy, že obe strany by mohli vstúpiť do vojny.Teherán podporuje húsijských povstalcov v Jemene, ktorí bojujú proti Saudskej Arábii - iránskemu regionálnemu rivalovi.Saudská Arábia začala s cezhraničnými vojenskými akciami v Jemene v roku 2015. Táto vojna nahnevala americký Kongres, ale Rijád sa stále teší podpore prezidenta Donalda Trumpa.