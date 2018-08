USA zavedú od 23. augusta clá na čínsky dovoz za 16 mld. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Washington 8. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok (7.8.) oznámila, že od 23. augusta zavádza 25-% colné sadzby na ďalší čínsky tovar vo výške 16 miliárd USD (13,79 miliardy eur).Na novom zozname sú produkty ťažkého priemyslu, ako sú parné turbíny či železné nosníky.Utorkové oznámenie nebolo prekvapením. V apríli totiž americká vláda oznámila plány na zavedenie ciel na 1333 čínskych výrobkov v celkovej výške 50 miliárd USD. Po získaní spätnej väzby od verejnosti, 515 produktov zo zoznamu vyškrtla a 284 naň v júni pridala. Minulý mesiac, konkrétne od 6. júla, začali USA vyberať clá na 818 tovarov vo výške 34 miliárd USD.Medzitým vláda požiadala o verejné pripomienkovanie nových položiek. A v utorok administratíva uviedla, že sa rozhodla od 23. augusta začať vyberať clá na 279 z 284 položiek, ktoré na zoznam pridala v júni, a to vo výške 16 miliárd USD.Čína doteraz vždy reagovala zavedením odvetných ciel. Takže je pravdepodobné, že sa konflikt medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta ešte vyostrí.Americká administratíva okrem toho pripravuje 25-% colné sadzby na ďalšie produkty z Číny za 200 miliárd USD. A prezident Donald Trump sa vyhrážal, že zavedie clá na prakticky všetok dovoz z Číny do Spojených štátov. Hodnota čínskeho dovozu tovaru a služieb do USA dosiahla v minulom roku takmer 524 miliárd USD.Dve najväčšie ekonomiky sveta uviazli v obchodnom spore po obvineniach Washingtonu, že Čína používa "predátorskú taktiku" v snahe odstrániť technologickú nadradenosť USA. Táto taktika zahŕňa kybernetické krádeže a požiadavky, aby americké firmy, ktoré chcú podnikať v ázijskej krajine, odovzdali svoje technológie čínskym firmám výmenou za prístup na čínsky trh.(1 EUR = 1,1602 USD)