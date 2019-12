USA zaviedli sankcie voči dvom južnosudánskym ministrom

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. decembra (TASR) - Spojené štáty v pondelok zaviedli sankcie voči dvom úradujúcim ministrom Južného Sudánu, ktorých obviňujú, že bránia úsiliu o dosiahnutie mieru v krajine, informovala agentúra AFP.Nariadenie zmrazí ministrovi obrany a ministrovi pre záležitosti vlády všetky aktíva, ktoré majú v USA, a zakáže im vstup do tejto krajiny.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v tejto súvislosti uviedol, že občania Južného Sudánu si zaslúžia lídrov, ktorí sú oddaní príprave na úspešnú politickú zmenu.Prezident Južného Sudánu Salva Kiir a vodca opozície Riek Machar sa v novembri dohodli na odklade vytvorenia vlády národnej jednoty o ďalších sto dní, do polovice februára.Viac ako 30 dní od tohto oznámenia USA uviedli, že nevidia žiadne konkrétne kroky zo strany Južného Sudánu smerom k vytvoreniu vlády národnej jednoty a plného dodržiavania mierovej dohody.Južný Sudán vznikol v roku 2011, keď získal nezávislosť od Sudánu.Rivalita medzi juhosudánskym prezidentom Kiirom a vodcom povstalcov Macharom však vyústila v roku 2013 do občianskej vojny sprevádzanej násilím, znásilňovaním a obavami z etnických čistiek. Počas vojny zahynuli desaťtisíce ľudí a štyri milióny obyvateľov ušli zo svojich domovov. Konflikt zanechal hospodárstvo tejto krajiny s ložiskami ropy v troskách.