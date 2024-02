USA zhromaždila citlivé informácie o ruských protisatelitných zbraniach, považujú to za hrozbu pre národnú bezpečnosť

15.2.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty zhromaždili citlivé informácie o ruských protisatelitných zbraniach. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na štyri osoby oboznámené s touto záležitosťou, boli tieto správy zdieľané na najvyšších úrovniach vlády USA.Republikánsky predstaviteľ v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Michael Turner naliehal na administratívu prezidenta J oea Bidena , aby odtajnila informácie o spomenutých zbraniach, ktoré označil za vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Turner neuviedol žiadne podrobnosti o povahe hrozby a Bidenova administratíva to odmietla riešiť. Niekoľko popredných zákonodarcov vrátane predsedu Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona však varovalo pred prílišným znepokojením.Uvedená hrozba sa údajne týka ruskej protisatelitnej zbrane rozmiestnenej vo vesmíre. Takáto zbraň by vraj mohla predstavovať veľké nebezpečenstvo pre americké satelity, ktoré každú hodinu prenášajú miliardy bajtov dát. Asistent, pod podmienkou zachovania anonymity vzhľadom na citlivosť záležitosti, povedal, že ešte nie je jasné, či má ruská zbraň jadrovú schopnosť, ale povedal, že existujú obavy.Hrozba, na ktorú upozornil Turner, nie je podľa amerických predstaviteľov oboznámených so spravodajskými službami aktívna. Jeden z nich povedal, že predstavitelia spravodajských služieb považujú hrozbu za závažnú, ale nemala by vyvolávať paniku.