USA získali prvé zlato na olympiáde v Paríži, plavec Dressel priviedol štafetu do cieľa s vyše sekundovým náskokom

Výnimočná výhra

Na pódiu s Austrálčanmi a Talianmi

28.7.2024 (SITA.sk) - Už nie je taký dominantný, ako pred tromi rokmi v Tokiu, ale zatiaľ stále víťazí. Caeleb Dressel v sobotu večer priviedol Američanov do cieľa plaveckej štafety na 4x 100 m voľný spôsob suverénne na prvom mieste. Pre plaveckú veľmoc získal prvé zlato na olympijských hrách v Paríži a pre seba už ôsme.Stále platí, že keď tento 27-ročný Američan dohmatne v cieli finálových pretekov na olympijských hrách, je z toho zlatá medaila. Až päť z nich získal pred tromi rokmi v Tokiu, zostávajúce dva, rovnako štafetové, na OH 2016 v Riu de Janeiro. Z majstrovstiev sveta v dlhom bazéne má Dressel v zbierke 15 zlatých medailí.„Vyhrať štafetu je pre mňa niečo výnimočné. Vraciam sa v čase k môjmu prvému olympijskému víťazstvu v Riu de Janeiro. A mám pocit, že nestarnem, keď si to užívam na pódiu s mladšími kolegami z tímu. Mám pocit, že mi to všetko mimoriadne uľahčujú," uviedol Caeleb Dressel po sobotnom triumfe v La Défense Arene.Jeho spolubojovníkmi v krauliarskej štafete boli 21-ročný Jack Alexy, rovnako starý Chris Guiliano a o dva roky starší Hunter Armstrong. Výsledný čas vo finále 3:09,28 min bol o vyše sekundu lepší ako v prípade strieborných Austrálčanov (3:10,35). Bronz brali Taliani výkonom 3:10,70.Najlepší čas na svojom úseku vo finále zaplával Hunter Armstrong (46,75). Plával ako tretí pred finišmanom Dresselom. Počas zvukov americkej hymny po medailovej slávnosti sa rozplakal.„Vedel som, že musím odovzdať všetko, čo je vo mne. Pre týchto chlapcov a najmä Caeleba tam nechám srdce aj dušu. Nemohol som ich sklamať," skonštatoval Armstrong.