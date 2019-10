USA zrušia sankcie voči Turecku, ak bude rešpektovať prímerie v Sýrii

Novinár si fotí na mobil západ slnka na hraničnom priechode Karkamis na hraniciach so Sýriou, na juhovýchode Turecka 16. októbra 2019, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. októbra (TASR) - Spojené štáty zrušia sankcie, ktoré nedávno uvalili na Turecko, ak Ankara bude rešpektovať prímerie aj po vypršaní termínu, ktorý dala kurdským bojovníkom na to, aby sa stiahli z tzv. bezpečnostnej zóny na severe Sýrie. Oznámil to v utorok americký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný.povedal predstaviteľ agentúre AFP, pričom nekonkretizoval termín zrušenia sankcií.Sýrski Kurdi v utorok oznámili, že sa úplne stiahli z bezpečnostnej zóny na severe Sýrie. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Tureckom, aby sa tak vyhli pokračovaniu tureckej ofenzívy.Na severe Sýrie začalo vo štvrtok platiť prímerie, ktoré je výsledkom stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko sa v nej zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu v tejto oblasti, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu piatich dní — do utorka 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) — z tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť podľa Ankary turecká operácia ukončená.Turecko spustilo vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie namierenú proti Kurdom 9. októbra po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americké jednotky, ktoré dovtedy Kurdov podporovali. Tí následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.USA uvalili 14. októbra sankcie na troch tureckých ministrov a dve ministerstvá, čím USA reagovali na operáciu Ankary v Sýrii. Americký prezident Donald Trump zároveň oznámil zvýšenie ciel na oceľ dovážanú z Turecka a okamžité zastavenie obchodných rokovaní s Ankarou.