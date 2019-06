USA zvažujú prerušenie výcviku tureckého personálu na stíhačky F-35

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. júna (TASR) - Spojené štáty zvažujú, že prestanú prijímať ďalších tureckých pilotov, ktorí mali prísť do Spojených štátov, aby absolvovali výcvik na stíhacích lietadlách F-35.Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že USA a Turecko ako spojenci v NATO sa už celé mesiace sporia kvôli zámeru vlády v Ankare zaobstarať si ruské systémy protivzdušnej obrany S-400.Spojené štáty tvrdia, že Turecko nemôže mať americké lietadlá F-35 aj ruské systémy S-400. Washington sa však doteraz vyhýbal krokom, ktoré by obmedzili alebo zastavili plánovaný výcvik tureckých pilotov v programe F-35.Dvaja americkí predstavitelia, ktorí tento týždeň hovorili s agentúrou Reuters pod podmienkou zachovania anonymity, pripustili, že rozhodnutie USA o zastavení výcviku tureckých pilotov a obslužného personálu by sa mohlo zmeniť, ak by Turecko zmenilo svoje plány.Oficiálne zatiaľ takéto rozhodnutie nebolo prijaté, dodal Reuters.Momentálne sú na základni Luke Air Force Base v štáte Arizona štyria tureckí piloti. Dvaja ďalší tureckí piloti sú na americkej základni ako inštruktori. Okrem týchto šiestich tureckých dôstojníkov je v USA ešte ďalších 20 tureckých technikov, ktorí absolvujú školenia na údržbu lietadiel F-35.Ak by Turecko bolo vyňaté z programu F-35, šlo by o jednu z najvýznamnejších roztržiek v modernej histórii vo vzťahu medzi oboma spojencami, uviedli podľa Reuters experti.Napätie vo vzťahoch medzi Washingtonom a Ankarou však vyvolali aj rozpory ohľadom vojenskej stratégie v Sýrii, či sankcie voči Iránu.Úvahy o zastavení výcviku tureckých pilotov v USA súvisí s tým, že Turecko pokračuje v nákupe ruských systémov S-400. Turecký minister obrany Hulusi Akar v polovici mája informoval, že turecký vojenský personál absolvoval v Rusku výcvik na používanie S-400 a že ruský personál môže prísť do Turecka. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zasa v utorok vylúčil, že by Turecko ustúpilo od svojej dohody s Moskvou.Kathryn Wheelbargerová z amerického Pentagónu minulý týždeň podľa Reuters povedala, že ukončenie transakcie Turecka s Ruskom by bolo "zničujúce" a zasadilo by ťažký úder programu F-35 a tureckej interoperabilite v rámci NATO.