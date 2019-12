USA zvažujú vyslanie vojakov na Blízky východ kvôli Iránu

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Washington 6. decembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany zvažuje možnosť dodatočného vyslania 5000 - 7000 vojakov na Blízky východ, aby čelili hrozbám, ktoré v tomto regióne predstavuje Irán. V noci na piatok to uviedla televízia CNN.Ako informovala agentúra AFP, zástupca ministra obrany pre politické záležitosti John Rood vo svojom nedávnom vystúpení pred Kongresom vyhlásil, že Spojené štátyDodal, že Spojené štáty majú schopnosť dynamicky upravovať početnosť a zloženie svojich síl v regióne.Nemenovaný predstaviteľ vlády USA v rozhovore pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že minister obrany Mark Esper zvažuje plány na presun od 5000 do 7000 vojakov na Blízky východ.Zdroj neuviedol, kam budú jednotky vyslané alebo v akom časovom rámci k tomu dôjde. Dodal, že ich vyslanie a rozmiestnenie sa zvažuje v súvislosti s útokmi iránskych skupín na americké záujmy v oblasti.Rood i Esper popreli správy denníka The Wall Street Journal, že sa rozhoduje o vyslaní 14.000 vojakov.Napätie vo vzťahoch medzi Iránom a USA vzrástlo, odkedy prezident USA Donald Trump vlani odstúpil od jadrovej zmluvy uzavretej medzi Iránom a mocnosťami v roku 2015 a uvalil na Irán sankcie.Spojené štáty sú tiež znepokojené prudkým nárastom útokov na vojenské základne v Iraku, kde účastníci demonštrácií vyvolaných nespokojnosťou so stavom miestnej ekonomiky kritizujú aj iránsky režim a jeho ohromujúci vplyv v Iráne, kde sa väčšina ľudí hlási k šiitskej vetve islamu.