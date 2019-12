Ušakov: Putin a Zelenskyj sa bilaterálne stretnú po normadskom summite

Na archívnej snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a jeho poradca Jurij Ušakov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. decembra (TASR) - Na pondelok avizované bilaterálne stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Paríži sa uskutoční po skončení rokovaní v tzv. normandskom formáte. Podľa agentúry TASS to novinárom v Moskve potvrdil Putinov poradca Jurij Ušakov.Summit v normandskom formáte sa bude konať v pondelok popoludní v Elyzejskom paláci v Paríži za účasti vrcholných predstaviteľov všetkých zúčastnených štátov.Okrem Putina a Zelenského sa na ňom zúčastní aj nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron.Ušakov dodal, že nie je známe, ako dlho bude rozhovor prezidentov Ruska a Ukrajiny trvať, pretože "to bude závisieť od nich" (prezidentov).Pokiaľ ide o témy, o ktorých by mohli Putin a Zelenskyj diskutovať, Ušakov zdôraznil, že na programe je implementácia minských mierových dohôd.Zelenskyj minulý týždeň avizoval, že na summite má v úmysle prediskutovať tri témy: výmenu väzňov, prímerie a miestne voľby v Donbase.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Zatiaľ posledný summit normandskej štvorky na úrovni lídrov sa uskutočnil 19. októbra 2016 v Berlíne. Jeho účastníci potvrdili, že v konflikte v Donbase nedošlo k nijakému prelomu.