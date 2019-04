USK Praha s trénerkou Hejkovou si zahrá vo Final Four o bronz

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Semifinále Final Four EL:



ZVVZ USK Praha - Dinamo Kursk 67:84 (38:43)



Šopron 12. apríla (TASR) - Basketbalistky ZVVZ USK Praha vedené slovenskou trénerkou Natáliou Hejkovou podľahli v piatkovom prvom semifinále Final Four Euroligy v Šoproni ruskému Dinamu Kursk 67:84. V druhom semifinále sa stretne obhajca UMMC Jekaterinburg s domácim Basket Šopron.Hejková je ako trénerka v euroligovom Final Four už 13. raz, keďže doň v minulosti 4-krát priviedla USK, až 6-krát Ružomberok, 2-krát ruský Spartak Moskovská oblasť a raz aj španielsky klub Ros Casares Valencia. Na konte má celkove v pozícii „kormidelníčky“ päť euroligových titulov, okrem toho s USK Praha (2015) po dva s Ružomberkom (1999 a 2000) aj so Spartakom Moskovská oblasť (2007 a 2008).Finále a duel o bronz sú na programe v nedeľu 14. apríla.