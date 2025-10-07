|
Úsmev pri príležitosti Dňa úsmevu priniesli zdravotní klauni na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
Stalo sa tradíciou, že na Svetový deň úsmevu (prvý piatok v októbri) prinášajú zdravotní klauni z Červeného nosa dobrú náladu a úsmev nielen do nemocníc a seniorských zariadení, ale aj do jednej vybranej ...
Informačný servis
"Okrem toho, že sme spríjemnili tento špeciálny deň študentom, študentkám a ich pedagógom, predstavili sme im krátko aj našu misiu a význam klaunského umenia a humoru v zdravotníckom prostredí,” vysvetľuje Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ Červeného nosa. "Snívame o tom, že v budúcnosti sa dostanú prednášky o využití humoru v komunikácii s pacientmi aj do učebných osnov našich budúcich lekárov. Už projekt ENLIGHT ukazuje, aké to je prínosné,” dodáva Pavel Mihaľák.
"Veľmi si vážime, že sa Červený nos a zdravotní klauni stali súčasťou našej fakulty práve počas Dňa úsmevu. Na Lekárskej fakulte UK vnímame humor, ľudskosť a empatiu ako kľúčové súčasti lekárskeho povolania. Preto vítame, že vďaka partnerstvu v projekte ENLIGHT môžu naši študenti zažiť aj inovatívne formy vzdelávania, ktoré spájajú medicínu s umením a kreativitou. Veríme, že táto spolupráca nielen obohatí výučbu, ale tiež prispeje k formovaniu budúcich lekárov s citlivým a empatickým prístupom k pacientom,” uviedol prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekan LF UK v Bratislave.
Červený nos na akademickej pôde
Červený nos je od roku 2022 súčasťou Aliancie európskych univerzít ENLIGHT a to ako partner Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK. Vďaka tomu zapojení študenti získavajú praktické skúsenosti v oblasti zdravotného klauningu a rozvíjajú svoje komunikačné a empatické zručnosti. Zároveň sa podporuje výskum v oblasti psychosociálnej podpory a inovatívnych foriem vzdelávania. V minulom roku zrealizoval Červený nos v rámci projektu ENLIGHT dva semináre pre budúcich lekárov – slovenských aj zahraničných študentov LF UK v Bratislave. V tomto roku sú naplánované ďalšie dve prednášky na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.
Semináre pre zdravotnícky personál
S odovzdávaním vedomostí a zručností v oblasti využívania humoru má združenie svoje dlhoročné skúsenosti. Semináre pod názvom Humor v zdravotníctve realizuje o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors takmer 20 rokov pre zdravotnícky personál. Seminár má teoretickú aj praktickú časť a účastníci sa počas 3 – 4 hodinového semináru učia o humore a jeho mieste v komunikácii v podmienkach zdravotníckeho prostredia.
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 21 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 230 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Hlavným poslaním Lekárskej fakulty UK je vychovávať lekárov, ktorí chápu svoju profesiu predovšetkým ako poslanie. Takýto prístup zaväzuje LFUK stať sa nielen výučbovou základňou poskytujúcou možnosť nadobudnúť kvalitné vedomosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy, ale aj inštitúciou formujúcou morálny a osobnostný profil svojich absolventov. Okrem toho je LF UK základňou vedeckovýskumnej práce, čím umožňuje sprostredkovať svojim študentom aj poznatky, ktorých pôvod je na pôde ich alma mater, prispievajúc tak k formovaniu vzťahu medzi študentom a fakultou. Poslaním lekárskej fakulty v oblasti liečebno-preventívnej je reprezentovať aplikáciu získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi, ktorá by mala výrazne presahovať obvyklý národný a v niektorých oblastiach tiež európsky priemer.
O projekte Enlight
Aliancia ENLIGHT získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European Universities. Patrí do širšieho programu Erasmus+ a jej cieľom je podporiť do roku 2028 budovanie "Európskych univerzít". Tie umožnia študentom získavať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Úsmev pri príležitosti Dňa úsmevu priniesli zdravotní klauni na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.
