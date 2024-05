Úspech európskeho obranného priemyslu je založený na troch zložkách, hovorí Kuleba

6.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba verí, že o úspechu európskeho obranného priemyslu rozhodnú tri zložky. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Kuleba to povedal v pondelok na Fóre obranného priemyslu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou.Prvou zložkou je podľa Kulebu vytvorenie spoločného obranného priemyselného priestoru v rámci Európskej únie a partnerských a kandidátskych krajín. Dodal, že spoločný obranný priemyselný priestor by pomohol prekonať problémy vyplývajúce z používania rôznych druhov zbraní a munície.Druhou zložkou je dlhodobé plánovanie, zmluvy a obstarávanie. Kuleba poznamenal, že stratégia EÚ už v tomto smere urobila dôležitý krok a „očakávame jej rýchlu praktickú implementáciu na národnej a medzivládnej úrovni“.Treťou zložkou je zvýšená spolupráca medzi obranným priemyslom Ukrajiny a EÚ. Kuleba poukázal na to, že Ukrajina je teraz veľmocou európskeho obranného priemyslu. Dodal, že mnohé vlády a spoločnosti už spolupracujú so svojimi ukrajinskými partnermi a výhody sú obrovské.