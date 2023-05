Úspech pre slovenskú speváčku: Karin Ann ocenili v Hollywoode

lovenskú speváčku Karin Ann ocenili v Hollywoode. Jej videoklip k aktuálnemu singlu if i fall for you uspel v súťaži Los Angeles Film Awards. Videoklip slovenskej umelkyne zvíťazil v kategórii best music video v konkurencii klipov z celého sveta.





Ocenený videoklip vznikal začiatkom tohto roka v americkom Los Angeles. Karin Ann zverila réžiu do rúk tamojšej kreatívnej dvojice TUSK, ktorú tvoria Olivia Mitchellová a Kerry Furrhová. Tvorivý tím zo zámoria zvolil pri nakrúcaní klipu analógovú technológiu klasických filmov, čo sa odráža v atmosfére klipu. "Po boku Karin Ann si zahral Daniel Ferrell (Ant-Man a Wasp: Quantumania, Thor: Láska a hrom) a vo vedľajších úlohách sa predstavili Soyana Pigniatová a Issabella Barrazaová," priblížila Nievelt.Temná popová balada podľa nej osloví každého, kto si v živote prial nahliadnuť za horizont prvých opojných dní v novej partnerskej známosti. "Skladba je o životných obdobiach, keď niekoho spoznáte a začnete k nemu niečo cítiť. Je o počiatočných fázach, keď o novom partnerovi ešte veľa neviete, ale romantizujete si ho a predstavujete si, čo všetko by ste spolu mohli zažiť a ako by vyzeral váš vzťah," vysvetľuje Karin Ann.Tiene nad novým vzťahom, ktoré reflektuje i nálada pesničky, predstavujú strachy prichádzajúce ruka v ruke takmer s každou novou láskou. "Napríklad pre to, lebo ste v minulosti zažili sklamanie, zľaknete sa každého negatívneho signálu a bojíte sa znovu sa zamilovať, pretože nechcete tým všetkým prechádzať znova," uzatvára speváčka.Skladbu if i fall for you napísala spoločne s držiteľom ceny Grammy, švédskym producentom a skladateľom Martinom Terefe, ktorý produkoval oceňované albumy Jasona Mraza, Jamesa Morrisona či KT Tunstall.Los Angeles Film Awards je medzinárodný filmový festival, ktorý prostredníctvom pravidelných ocenení v rôznorodých kategóriách dáva priestor filmovým tvorcom z celého sveta. Filmové snímky oceňuje na mesačnej báze a najlepšie projekty hodnotí na záverečnom celoročnom finále. Projekt sa za osem ročníkov etabloval ako pozitívne hodnotený inkubátor filmových talentov priamo v Hollywoode.